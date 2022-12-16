19-летний защитник потерял ногу на войне, прошел лечение во Львове в Национальном реабилитационном центре Незламні, где ему установили протез. Теперь он готовится возвратиться на фронт.

Егор Олейник родом из Житомирской области. Подписал контракт еще до полномасштабного вторжения — только стал совершеннолетним. Говорит, всегда знал – будет защищать Родину. Когда Россия напала, отправился на передовую.

После того, как в сентябре подорвался на противопехотной мине, не хотел накладывать жгут, чтобы остановить кровь, ведь был риск попасть в плен, а он даже мысли такой не допускал. Бороться, говорит, тогда заставила мысль о родителях.

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Тогда из последних сил наложил жгут, написал время на нем 8:46. С поля боя его вынесли собратья.

Залечивать раны пришлось два месяца в семи медицинских учреждениях разных городов Украины: Покровск, Днепровское, Днепр, Умань, Винница, Немиров.

В Национальный реабилитационный центр Незламні Егор приехал, потому что услышал: здесь протезируют пострадавших от войны.

Мультидисциплинарная команда определила, что парень готов к протезированию. Пока протезисты занимались изготовлением вспомогательных средств, он проходил физическую и психологическую реабилитацию с нашими специалистами.

И вот буквально на днях Егор получил свой протез. Сейчас он уже в пути на Житомирщину к родителям, ради которых решил жить.

После восстановления наш защитник снова планирует возвращаться на фронт. И хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

Возвращение Егора к привычной жизни стало возможным, в частности, благодаря Мальтийськая служба помощи, которая предоставила Центру Незламні мастерскую по протезированию и комплектующие к 200 протезам. Проект проходит при поддержке Правительства Германии и Министерства здравоохранения Украины.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова