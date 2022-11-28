Ежедневно наши вооруженные силы удерживают самые горячие участки фронта, под постоянным вражеским огнем отражают позиции. В настоящем аду на Донецком и Луганском направлениях многие украинские военные получают ранения. После полевых госпиталей их доставляют к днепровским медикам.

Александр хранит как коллекцию осколки, извлеченные из его тела врачами. Он получил ранение уже в третий раз. Но после каждого он возвращается к собратьям. Сейчас они держат самое горячее направление – Донецкое.

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Враг обстреливает из разнокалиберного оружия: из автоматов, пулеметов, пушек. Использует гранаты.

Под круглосуточным артиллерийским огнем Александр пробыл в районе Бахмута несколько месяцев. Там в октябре получил первое ранение, а ныне – в то же место.

– Вот первый обломок залетел, а чуть выше еще, – показал боец ​​на ногу.

После лечения и непродолжительной реабилитации Александр снова сможет вернуться к товарищам.

– Ему повезло, – сказал врач-хирург Вадим. – Обломок не очень глубоко попал. Он сможет вернуться на передовую. Но есть еще осложнение осколочного ранения – контузия разных нервов. Это вызывает боль при ходьбе, но все восстанавливается.

Ситуация на том участке фронта сейчас самая трудная. Россияне преобладают в вооружении и количестве. Кроме шквального вражеского огня, не стихающего часами, враги прибегают и к подлым тактикам. Переодеваются в форму погибших украинских военных и пытаются подходить к позициям.

– С наших солдат погибших снимают форму, переодеваются, – рассказал Александр. — Форма — это еще ничего, но ведь кричат ​​на чистом украинским “Мы свои”. И мы только по паролям понимаем, кто есть кто.

Максим сражается с 2019 года. Говорит, что и в Луганской области ситуация сложная. Именно там он получил ранение спины – попал под минометный обстрел.

– Мне очень повезло. Сидел ниже товарища. Он погиб. У меня на руках, – рассказал боец. – враг закрепился хорошо. Постоянные минометные обстрелы, РСЗО и т.д. Но мы деремся.

С передовой в больницы Днепра ежедневно доставляют раненых защитников. Самые распространенные сейчас взрывные, осколочные и пулевые травмы. В операционных, спасая жизнь военных, бригады хирургов работают по восемь часов.

– Помогают магниты, но не каждый осколок магнитится, – сказал хирург. – Поступает каждый день несколько десятков раненых, а бывает и под сотню. Но у нас бригады сформированы, поэтому мы ко всему готовы.

Но, несмотря на ранения, военные готовы защищать государство до последнего и ежедневно гнать и уничтожать врага. И так – до победы.