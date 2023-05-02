Эта необычная татуировка выполняется без использования иглы и краски. Ученые из Техасского университета в Остине разработали так называемое е-тату из небольших микросхем и сенсоров, связанных эластичными контактами.

Татуаж крепят к груди как пластырь. Наклейка толщиной всего в два человеческих волоса весит 2,5 г.

Конечно, эту татуировку наносят не для красоты, а с диагностической целью. Электронные тату способны измерять активность сердца и передавать данные на компьютер или смартфон врачу.

То есть, постоянный мониторинг позволит заблаговременно выявить заболевание, или ухудшение состояния больного.

Так что это очень перспективная разработка, поскольку ранняя диагностика, как утверждают специалисты, позволяет предотвратить 80% всех болезней.

Питается электронная татуировка от внешнего аккумулятора и может бесперебойно работать до 40 часов. Теперь, чтобы узнать о состоянии пациента, не требуется подключение к громоздким элементам питания или аппаратуре.

Кроме сердечного ритма тату фиксирует также кровяное давление и уровень стресса.

Разработчики тестировали электронное тату на пяти здоровых пациентах, которые жили в обычном режиме, уровень погрешности измерений оказался очень низким.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Electronic Materials и имели широкий резонанс.

Источник: New Atlas

Фото: Advanced Electronic Materials