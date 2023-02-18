В Америке мужчина стал вдруг говорить с неконтролируемым ирландским акцентом после того, как у него диагностировали рак. При этом он никогда не был в Ирландии.

Мужчина из Северной Каролины, ему было около 50 лет и, скорее всего, он имел синдром иностранного акцента (FAS);

Из-за этого редкого синдрома он, не имея близких родственников из Ирландии, говорил с сильным акцентом до самой смерти.

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Ученые рассматривали этот случай.

— Насколько нам известно, это первый случай FAS, описанный у пациента с раком предстательной железы, и третий, описанный у пациента со злокачественным новообразованием, — отметили исследователи.

В отчете отмечено, что в юности мужчина какое-то время жил в Англии и имел друзей и дальних родственников из Ирландии, однако никогда не разговаривал с акцентом.

— Его акцент был неконтролируемым, присутствовал во всех ситуациях и постепенно становился устойчивым, — заявили ученые.

Также они отметили, что впервые такой акцент появился через 20 месяцев лечения.

Ученые предполагают, что изменения в речи вызвало паранеопластическое неврологическое расстройство (PND).