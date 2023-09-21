Минобразования призывает родителей не пренебрегать плановыми прививками и вакцинировать детей против кори, паротита и краснухи. Иначе, из-за реальности вспышки опасного заболевания, будет ограничено пребывание детей без прививок в школах и детсадах.

Cначала пандемия Covid-19, а теперь полномасштабная война, эвакуации тысяч украинских детей привели к тому, что обязательные прививки против кори, паротита и краснухи, предусмотренные Национальным календарем профилактических прививок, были пропущены.

Это представляет серьезную угрозу детскому здоровью, поскольку может привести к масштабной вспышке кори.

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Минобразования предостерегает, что Украине грозит вспышка одного из самых заразных вирусных заболеваний, которое может стать причиной младенческой смертности из-за тяжелого течения.

Заболевание опасно своими осложнениями, приводящими к ушной инфекции, воспалению легких и мозга.

Именно эти обстоятельства заставили Минздрав объявить так называемую догоняющую вакцинальную кампанию для охвата прививками невакцинированных против кори детей до 17 лет.

— Всего в рамках кампании планируется провести более 260 тыс. прививок, — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

На сегодня проведено более 100 тыс. прививок. Это лишь 40% от запланированных. Самые низкие уровни охвата регистрируются в Черниговской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской областях.

Из-за высокого риска вспышки кори в Украине главный государственный санитарный врач в Черниговской области Александр Чепурный издал постановление об отстранении от очного обучения детей, не привитых от кори.

Таким образом, Черниговская область стала второй после Ровенской, где для предотвращения инфекционных заболеваний в детских учреждениях принято такое решение.

В ведомстве подчеркивают, что Постановление согласовывается со ст. 15 Закона О защите населения от инфекционных болезней.

В Законе указывается, что невакцинированные дети не могут посещать воспитательные, учебные, оздоровительные и другие детские учреждения, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания к вакцинации.

Министр Оксен Лисовой поддерживает такую позицию.

— Пребывание невакцинированных детей в организованных коллективах создает риск возникновения вспышки кори, что представляет угрозу для жизни и здоровья как самих учеников, так и работников учебного заведения и членов семей, – говорит министр.

В ведомстве отметили, что иммунизация является вопросом национальной безопасности, чрезвычайно актуальным для сохранения здоровья гражданского населения во время военного положения.