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Ночная атака на Днепр: раненого спасателя оперируют, еще двое пострадавших — в больнице

22 мая 2023, 15:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ночная атака на Днепр: раненого спасателя оперируют, еще двое пострадавших — в больнице

Раненному в результате российского обстрела Днепра минувшей ночью спасателю делают операцию, еще двое пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

— Один из раненых — работник ГСЧС, потому что разрушена и повреждена пожарная часть в Днепровском районе. Сейчас этому молодому человеку (ему 27 лет) делают операцию, — отметил Лукашук.

По его словам, в результате падения остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района повреждены и частные домовладения, и пятиэтажные дома.

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— Семеро людей получили ранения. Из них две женщины сейчас в больнице, пятеро лечатся дома амбулаторно, — сказал глава облсовета.

Лукашук также подтвердил информацию о том, что обстрел Днепропетровской области по силе нанесенных ударов напомнил ночь в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщалось, силы Воздушного командования Восток уничтожили над Днепропетровской областью 15 БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Фото: ГСЧС

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Война в Украине Днепр Лікарні Медики Операция Ракетные удары России
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