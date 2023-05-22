Раненному в результате российского обстрела Днепра минувшей ночью спасателю делают операцию, еще двое пострадавших находятся в больнице, остальные лечатся амбулаторно. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

— Один из раненых — работник ГСЧС, потому что разрушена и повреждена пожарная часть в Днепровском районе. Сейчас этому молодому человеку (ему 27 лет) делают операцию, — отметил Лукашук.

По его словам, в результате падения остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района повреждены и частные домовладения, и пятиэтажные дома.

— Семеро людей получили ранения. Из них две женщины сейчас в больнице, пятеро лечатся дома амбулаторно, — сказал глава облсовета.

Лукашук также подтвердил информацию о том, что обстрел Днепропетровской области по силе нанесенных ударов напомнил ночь в начале полномасштабного вторжения.

Как сообщалось, силы Воздушного командования Восток уничтожили над Днепропетровской областью 15 БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Фото: ГСЧС