Украина получила четыре баллистически-бронированных стабилизационно-диагностических мобильных госпиталя от Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Стабилизационно-диагностические модули рассчитаны на оказание первой медпомощи, проведение операций, развертывание стационара.

В составе модуля есть стоматологический кабинет.

Главное преимущество этих госпиталей — высокая мобильность. Его можно развернуть в любом месте, оказать необходимую медицинскую помощь и свернуть. Таким образом, эвакуация раненых военнослужащих будет в большей безопасности от ударов врага.

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В стабилизационно-диагностических госпиталях есть возможность принимать несколько пациентов в час. Это поможет сохранить жизнь большего количества военных.

Источник: ГПСУ

Фото: ГПСУ