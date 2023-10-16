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Нидерланды предоставили Украине четыре баллистически-бронированных мобильных госпиталя

16 октября 2023, 14:36
Ольга Боднарчук редактор
Нидерланды предоставили Украине четыре баллистически-бронированных мобильных госпиталя

Украина получила четыре баллистически-бронированных стабилизационно-диагностических мобильных госпиталя от Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Стабилизационно-диагностические модули рассчитаны на оказание первой медпомощи, проведение операций, развертывание стационара.
В составе модуля есть стоматологический кабинет.

Главное преимущество этих госпиталей — высокая мобильность. Его можно развернуть в любом месте, оказать необходимую медицинскую помощь и свернуть. Таким образом, эвакуация раненых военнослужащих будет в большей безопасности от ударов врага.

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В стабилизационно-диагностических госпиталях есть возможность принимать несколько пациентов в час. Это поможет сохранить жизнь большего количества военных.

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Источник: ГПСУ

Фото: ГПСУ

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медична допомога Нидерланды
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