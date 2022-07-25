39-летний житель Нью-Йорка, практикующий однополый секс, рассказал о том, что ему пришлось испытать после инфицирования обезьяньей оспой.

— Когда 24 июня в Нью-Йорке стартовали празднования Прайда, я знал, что оспа обезьян стала новой проблемой, особенно для геев, но у меня также сложилось впечатление, что число случаев заболевания в городе относительно невелико, — признался мужчина.

По его словам, на выходных у него был секс с несколькими парнями. Затем через неделю он почувствовал сильную усталость. Поднялась высокая температура с ознобом, появились мышечные боли, сильно распухли лимфатические узлы.

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— Сначала я сделал самотестирование на Covid-19: отрицательный. Потом я начал подозревать обезьянью оспу, — продолжает рассказчик.

Через два дня после появления симптомов началась сыпь в виде болезненных язв на анусе и прямой кишке, возникли жжение и зуд.

Затем сыпь начала распространяться. Поражения появились буквально везде: на голове, на лице, руках, ногах, ступнях, спине. Сначала они выглядели, как укусы комаров, затем превратились в прыщавые волдыри, которые в конечном итоге лопнули, а затем наконец покрылись корочкой, прежде чем оставить шрам.

На пике заболевания у него более 50 поражений, лихорадка и сильная боль, вызывающая приступ паники.

— По иронии судьбы, единственным местом, где у меня не было поражений, был мой пенис, — говорит мужчина.

Тест на инфекцию, передающуюся половым путем, дал положительный результат на гонорею. Но об обезьяньей оспе медики пока не говорили.

— Мои аноректальные поражения, и без того очень болезненные, превратились в открытые раны. Я буквально кричал вслух от боли, когда нужно было мыть эти места, — говорит американец.

Только через четыре дня после теста ему сообщили о положительном результате на оспу обезьян. К тому времени начало опухать горло, миндалины были покрыты белым гноем.

В итоге лечением мужчины занялись специалисты из клиники медицинского центра Колумбийского университета. Они предложили препарат, который еще не был тщательно протестирован на людях. Но пациент дал свое согласие на его прием.

Мужчина принимал по три таблетки каждые 12 часов при диете с высоким содержанием жиров, то есть ел много бекона и взбитых сливок.

По его словам, язвы начали подсыхать очень быстро. Через два дня он смог безболезненно ходить в туалет.

На сегодня мужчина все еще находится в изоляции. Специалисты департамента здравоохранения в телефонном режиме пытаются отследить его сексуальные контакты.

Мужчина признался, что ему повезло получить лечение. Ведь, по его словам, он знает нескольких человек, которые просто сидят дома с мучительной болью, потому что не получают поддержки, в которой нуждаются.

Фото: Себастьян Кон