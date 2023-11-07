Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли 43-летнего Дмитрия, который в боях под Бахмутом лишился правой ноги.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

— Дмитрий родом из Фастова Киевской области. Воевал в 2014-2015 годах, затем работал в Голландии. Год назад вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю, — пишет Рыженко.

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Спасал раненого побратима

Правую ногу почти до колена воину оторвало взрывом, когда он пытался вынести с поля боя раненого побратима. С большой кровопотерей, на аппарате ИВЛ, после долгой эвакуации 2 ноября был доставлен в больницу Мечникова.

Поиграть с сыном в футбол

По словам медика, после нескольких операций Дмитрий уже пришел в себя и просится домой. Говорит, что весной обязательно поиграет с 12-летним сыном Матвеем в футбол, для чего и одной ноги вполне хватит.

Рыженко отмечает, что оптимизм и стремление жить свободно у несокрушимого пациента зашкаливают.

В скором времени Дмитрий отправится долечиваться уже в Киеве, поближе к дому.

Источник: Сергей Рыженко