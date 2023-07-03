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Носил в себе пулю больше года: в Николаеве прооперировали защитника, пережившего плен

3 июля 2023, 08:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики, операція
Источник: Pexels

Специалисты Николаевского центра онкологии прооперировали украинского военнослужащего по поводу извлечения пули, с которой пациент жил год и месяц, в том числе и в плену.

Как стало известно, Владимир в боях за Мариуполь был ранен, попал в плен. Когда его наконец-то обменяли и смогли вернуть домой, врачи провели тщательное обследование и выяснили, что все это время воин жил с пулей в районе селезенки.

— Пуля вошла справа, в области слепой кишки, и, пролетев сквозь все органы и структуры, остановилась у селезенки, – рассказывает хирург Центра Дмитрий Пишак.

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По словам медика, такое бывает, вероятно, раз на миллион и это кажется невероятным, чтобы человек выжил с подобной травмой.

Хирург также признался, что во время операции были достаточно высоки риски повредить селезенку и спровоцировать кровотечение. Но пуля калибром 5.45 мм, длиной 57 мм и массой 10 г была благополучно извлечена, селезенка сохранена.

По словам медика Владимира ждет реабилитация, ограничение физических нагрузок на срок до двух месяцев. А дальше, в принципе, он может выполнять свою работу.

Сейчас воин чувствует себя хорошо и быстро выздоравливает, но признается, что дискомфорт после операции еще есть.

Источник: Настоящее время

Теги
Медики Николаев Операция українські військові
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