Ученые сообщают, что новая волна коронавируса начинается в Украине. Количество положительных тестов по сравнению с концом декабря выросло почти на 40%.

— Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов возросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов, – говорится в сообщении НАН Украины на период с 12 по 25 января.

По их словам, среднее количество новых случаев Covid-19 в Украине за последнюю неделю составило до 4 540 человек в день, среднее количество летальных исходов – 158 смертей в день.

Праздничный период, когда началась новая волна, не дает возможности объективно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Однако, учитывая данные о заразности штамма Омикрон и эпидемических тенденциях ряда многих стран, можно ожидать, что рост эпидемических показателей будет стремительнее, чем раньше.

Также на динамику эпидемии могут повлиять сезонность и открытие школ после каникул.

В течение последних 3-5 дней, сообщают ученые, среди больных увеличилось молодежи до 35 лет. Люди именно этого возраста чаще стали попадать в больницы с коронавирусной инфекцией.

Источник: НАН Украины