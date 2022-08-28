Иммунная система эволюционировала, чтобы защитить организм от самых разнообразных потенциальных угроз. Среди них бактериальные заболевания, включая чуму, холеру, дифтерию и болезнь Лайма, а также вирусные инфекции, такие как грипп, вирус Эбола и SARS CoV-2.

Несмотря на впечатляющую мощь сложной защитной сети иммунной системы, бороться с одним типом угроз особенно сложно. Это происходит, когда собственные родные клетки организма становятся изгоями, что приводит к раку. Хотя иммунная система часто пытается избавить организм от злокачественных клеток, ее усилия часто сводятся на нет, поскольку болезнь прогрессирует бесконтрольно.

Новое исследование описывает, как комбинация иммунотерапии и виротерапии с использованием вируса миксомы дает новую надежду пациентам, резистентным к лечению раком.

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Cancer Cell, авторы-корреспонденты Грант Макфадден, Масмудур Рахман и их коллеги предлагают новую линию атаки, которая обещает бороться с резистентностью к лечению раком.

Подход включает комбинацию двух методов, каждый из которых показал значительный успех в борьбе с некоторыми видами рака. В исследовании описывается, как онколитическая виротерапия, метод, использующий борющиеся с раком вирусы, может действовать совместно с существующими методами иммунотерапии, повышая иммунную способность эффективно нацеливаться и уничтожать раковые клетки.

Онколитические вирусы представляют собой новое направление в лечении рака. Такие вирусы обладают замечательной способностью охотиться и уничтожать раковые клетки, оставляя здоровые клетки невредимыми, а также повышать способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки.

Один из таких вирусов – миксома. Исследование показывает, что использование Т-клеток, инфицированных вирусом миксомы, может вызвать гибель раковых клеток.

Эта форма разрушения клеток, известная как аутоз. Во время аутоза, опосредованного миксомой, раковые клетки в непосредственной близости от тех, на которые направлена терапия, также уничтожаются в процессе, известном как убийство свидетелей.

Этот эффект может значительно усилить агрессивное уничтожение раковых клеток двойной терапией даже при заведомо трудно поддающихся лечению солидных опухолях.

Таким образом, комбинированный подход к миксома-иммунотерапии может превратить так называемые холодные опухоли, которые находятся вне поля зрения иммунной системы, в горячие опухоли, которые иммунные клетки могут идентифицировать и уничтожить.

Мы находимся на грани открытия новых аспектов вируса миксомы и онколитической виротерапии.