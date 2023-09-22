В миссии медицинской организации LEAP Global Missions украинский хирург из Охматдета, Кристина Пограничная вместе с американскими специалистами провели операции для 4-летнего мальчика из Зимбабве, который имеет сложные пороки лица.

Мальчика, которого зовут Скай положили в больницу Салли Мугабе в Хараре.

Скай страдал от множественных колобом лица, расщелин носа, угла рта, неба, а также деформации костей лицевого скелета и черепа, гидроцефалии, отсутствия одной руки и глаза.

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С рождения он не мог нормально есть, и его приходилось кормить через специальный зонд и ложку.

Биологическая мать мальчика злоупотребляла наркотиками. Хотя женщину предупредили, что ребенок может родиться с пороками, она отказалась от аборта.

Через два года мама Ская умерла от передозировки.

Мальчика усыновила другая семья.

Новые родители делали все возможное для того, чтобы найти помощь для мальчика. Однако это было сложно в стране, где было всего 4 челюстно-лицевых хирурга и отсутствовали опытные специалисты для лечения детей с подобными сложными патологиями.

Местные врачи порекомендовали родителям обратиться к медикам миссии LEAP Global Missions.

Специалисты из миссии взялись помогать мальчику. Было сложно из-за редкой боковой расщелины губы, которая возникает у 1 рожденного на 175-200 тыс.

Хирурги команды миссии LEAP Global пытались восстановить носовые хрящи и носовые ходы, а также провели пластику комиссур.

Специалисты выполнили частичное закрытие расщелин, а нос врачам пришлось создать из других тканей самого пациента.

Лицо мальчика значительно изменилось.

Хирург Кристина Пограничная подчеркнула, что у Ская впереди еще много реабилитационных мероприятий и операций для улучшения его состояния. А уже после, мальчика ждет новая, полноценная жизнь.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет

Фото: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет