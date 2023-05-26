Сегодня, 26 мая, Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые упрощают механизм подтверждения ранения и получения соответствующего лечения для военных.

Об этом говорится в описании законопроектов на сайте Верховной Рады.

Согласно подписанным законам, будет введен механизм передачи медицинских и других документов между ТЦК СП, военным учреждением здравоохранения и воинской частью.

Также закон предусматривает, что посылать документы в бумажном виде будут обязаны заведение здравоохранения или ТЦК СП, если в электронной форме это сделать невозможно.

Новый закон также предусматривает, что для получения справки об обстоятельствах травмы теперь можно не проводить расследование, если речь идет о ранении, контузии и увечьях в результате боевых поражений или действий со стороны противника в районе ведения боевых действий.

По словам народного депутата Александра Завитневича, справка о травме будет составлена в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части. За такое же количество дней справку будут передавать в военное учреждение здравоохранения или ТЦК СП.

Второй закон дополняет перечень мест, где могут создаваться военно-врачебные комиссии учреждениями здравоохранения сектора безопасности и обороны.

Также закон разрешает создание военно-врачебных комиссий при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.