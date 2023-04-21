20 апреля 2023 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9227 О внесении изменений в Закон Украины О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Предлагается запретить новейшие табачные изделия, содержащие вкусовые и ароматические добавки.

Этим документом предусмотрен запрет не только на производство (исключение — на экспорт), но и на торговлю (и оптовую, и в розницу) и импорт для реализации на территории Украины новейших табачных изделий, содержащих вкусовые и ароматические добавки.

Более того, такие добавки запрещаются и при изготовлении любых компонентов изделия, таких как фильтр, бумага, упаковка, капсула, а также табак для самокруток…

Необходимость внесения таких изменений в уже действующий Закон депутаты-авторы законопроекта объясняют тем, что ароматизированные табачные изделия поощряют молодежь начать курить.

Это подтверждают и международные исследования, которые считают тревожной цифру 80%. Именно такой процент детей в возрасте 12-17 лет, которые имели опыт употребления табака, начинали именно с ароматизированных табачных изделий.

К тому же у нас в Украине впервые за 10 лет фиксируют ощутимый рост употребления табачных изделий. Эта тенденция прослеживается с конца 2016-го года, когда на отечественном рынке появились новые ароматизированные табачные изделия для нагревания.

Если законопроект будет принят Верховной Радой, он станет Законом и вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, но не ранее 11 июля нынешнего года.