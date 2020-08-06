Коронавирус в Киеве зафиксирован еще у 180 человек. Общее количество инфицированных по состоянию на утро 6 августа составило 8 992.

Трое людей умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. Выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет

67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет

4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 22 случая.

Коронавирус в Киеве

В столице всю неделю растет количество больных Covid-19. По статистике коронавируса в Киеве 5 августа заболевание подтвердили еще у 150 человек.