В мире изменился лидер среди стран по количеству новых случаев коронавируса. Долгое время наибольший суточный прирост больных был в США, однако теперь на первое место по этому показателю вышла Россия.

За сутки 30 октября 2021 года в стране подтвердили 40 993 новых случая вируса, что было больше, чем в других государствах.

Продолжает находиться среди лидеров по этому показателю и Украина. В тот день она с суточным приростом 17 430 новых больных была пятой.

Лидеры по количеству новых случаев:

Россия — 40 993 случая;

Великобритания — 38 009 случаев;

Турция — 23 948 случаев;

США — 19 975 случаев;

Украина — 17 430 случаев.

В первой десятке также находятся Германия, Индия, Таиланд, Иран и Нидерланды.

При этом по общему количеству подтвержденных случаев за время пандемии продолжают лидировать США (46 823 938 больных). В первой пятерке также Индия (34 285 612 больных), Бразилия (21 810 855 больных), Великобритания (9 057 629 больных) и Россия (8 513 790 больных).

Украина, согласно общей статистике коронавируса того дня, находилась с 2 922 302 подтвержденными случаями болезни на 17 месте.

Источник: Worldometer