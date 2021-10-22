В последнее время украинцы массово рассылают ложную информацию, которая связана с вакцинацией от коронавируса. В социальных сетях люди пишут о якобы блокировке телефонов или списании денег с банковской карты.

В тексте фейкового сообщения говорится, что злоумышленники звонят человеку с телефона и просят нажать единицу, если он вакцинирован. Если же нажать клавишу, телефон заблокируется и сломается.

Телекомпании Киевстар и Vodafone Украина ответили на запрос Фактов ICTV относительно этой информации. Они утверждают, что технически невозможно “взломать” мобильный телефон путем звонка и нажатия клавиши.

— Наиболее вероятной относительно описанной ситуации является мошенническая схема, когда абонент нажмет кнопку и будет переведен на мошеннический колл-центр, задача которого методами социальной инженерии получить персональные данные пользователя, коды доступа к аккаунтам, данные по банковским картам и тому подобное, — объяснили в пресс-службе Киевстара.

Пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская объяснила, что злоумышленники могут причинить настоящий вред человеку, если он установит созданное мошенниками приложение или откроет файл, содержащий вирус.

Как действовать в случае, когда звонят подозрительные номера и угрожают блокировкой номера?

Угроза блокировки является одним из самых частых способов, с помощью которых мошенники пытаются получить информацию у потенциальной жертвы.

— Если вам звонят по телефону или присылают СМС с призывом обратиться по номеру, чтобы разблокировать банковский счет, перейти по ссылке, чтобы посмотреть, какой вам пришел штраф и тому подобное – это должно быть сигналом о возможном мошенничестве, — отметили в Vodafone Украина.

Если сообщение о блокировке очень похоже на правду, стоит перезвонить не по номеру, который вам предлагают, а по официальному номеру колл-центра банка или иной упомянутой организации. Настоящие номера можно найти на банковской карте, карточке клиента и официальной странице организации.

Когда же абонент получает звонки с угрозами с неизвестного номера, нужно положить трубку и сразу сообщить о случае мошенничества в Киберполицию и своему телекоммуникационному оператору.

Чтобы защитить себя пользователям телеком- и интернет-услуг, в компании Киевстар советуют придерживаться правил кибергигиены: