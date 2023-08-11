ВОЗ распространила официальное письмо, которое назвала — EG.5: начальная оценка рисков.

В письме выражается обеспокоенность распространением в мире нового варианта коронавируса штамма Омикрон — EG.5.

Только за месяц EG.5. уже вызвал рост заболеваемости коронавирусной болезнью в мире на 80%.

Это существенный рост по сравнению с показателями четырехнедельной давности, объяснили в ВОЗ.

Впервые его обнаружили в феврале этого года, а до 7 августа он распространился уже на 51 страну, в частности на Китай, США, Южную Корею, Японию, Канаду, Австралию, Сингапур, Великобританию и ряд других стран.

Насколько опасен EG.5.

Риск для здоровья людей от EG.5 оценивают как относительно низкий. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что опасность не выше той, которую несут другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие сегодня в мире.

Однако организация все же внесла EG.5 в перечень подвариантов, которые “вызывают интерес”. Ранее у него был статус “вариант под наблюдением”, что говорило о более низком уровне риска для здоровья людей.

В ВОЗ считают, что EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим вариантом в некоторых странах или даже в глобальном масштабе.

Источник: ВООЗ