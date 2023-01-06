Новый подвариант Covid-19 успел наделать шума в США, где он быстро распространяется. Несколько случаев было зарегистрировано и в Великобритании.

Что нужно знать о XBB.1.5 — читайте в материале.

ХВВ.1.5 — это еще одна разновидность коронавирусного варианта Омикрон, который доминирует сейчас в мире и породил множество подвариантов, более заразных, чем оригинал.

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Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий Омикрона и напоминают простуду.

Профессор Королевского колледжа Лондона Венди Баркли утверждает, что XBB.1.5 имеет мутацию, восстанавливающую способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что XBB.1.5 может распространяться быстрее других вирусных вариантов, известных ученым до сих пор.

В то же время ВОЗ отмечает, что нет никаких оснований считать этот подвариант более серьезным или вредным, чем обычный Омикрон.

По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его доминирующим вариантом в стране.

Если новый вариант Covid-19 будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, когда пациентам нужна госпитализация.

В Великобритании уже опасаются “твиндемии” — одновременной эпидемии Covid-19 и гриппа. Оба вируса создают нагрузку на медицинскую сферу.

Хотя некоторые представители медицинского сообщества считают, что нет никаких признаков того, что XBB.1.5 справится с защитой от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают вакцины.

Единственное, что беспокоит врачей, какой эффект XBB.1.5 будет иметь на людей, входящих в различные группы риска, в частности пациентов с ослабленным иммунитетом, которым прививки помогают меньше.

Профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считает, что новый вариант еще предстоит изучать. Однако вряд ли он повлечет за собой серьезные проблемы в странах, имеющих высокий уровень вакцинации и предыдущий опыт борьбы с инфекцией.

Правда, ученые обеспокоены тем, что в Китае из-за длительных локдаунов спрос на вакцины был снижен, и иммунитет к вирусу у большинства населения остается достаточно слабым. Он призывает страну делиться информацией о том, как новый вариант ведет себя среди непривитого населения.