В последнее время эпидемиологи обращают внимание на распространение нового подвида штамма Covid-19 под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года.

По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США – это ХВВ.1.5.

В ВОЗ сообщили, что новый подвид штамма коронавируса XBB.1.5 уже был обнаружен в 29 странах. Эпидемиологи проводят лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 серьезнее, чем другие циркулирующие подварианты.

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В начале января подвид ХВВ.1.5 в Украине не обнаружен, а ситуация с течением коронавируса контролируется. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, и с начала такого наблюдения уже было сделано 928 секвенировок.

По-прежнему главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания остается вакцинация.

— Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу — не медлите и сделает необходимую прививку против Covid-19, — отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Сейчас в Украине около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac.

Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую через пять месяцев, вторую через четыре .

С начала кампании по вакцинации 15,4 млн. украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19. Около 12,4 млн не получили первого бустера, то есть не имеют полноценной защиты.