Ни один сознательный украинец сейчас не стоит в стороне от беды, которая произошла с приходом рашистского нашествия. Граждане встали плечом к плечу, и каждый вносит свой вклад в победу.

Супруги Виктор и Елена Пинчуки начали национальный проект Recovery, цель которого — реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненых во время войны.

Сейчас смотрят

Они создают сеть центров реабилитации военных. Денежные средства в сумме $11,5 млн, направленные на этот проект, получены с продажи на аукционе Christie’s скульптуры Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная), представленной Виктором и Еленой Пинчуками.

В рамках проекта планируется:

создание национальной сети реабилитационных центров для раненых военных;

реабилитация военных в партнерских частных медицинских клиниках;

сложное протезирование тяжелораненых военных и гражданских за границей;

образовательные программы международного уровня медицинских специалистов центров Recovery.

Первые шесть реабилитационных центров будут открыты на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Каждый из них рассчитан на 150 мест.

Эти центры будут иметь современные аппараты для физиотерапии, а также специальное оборудование для физической реабилитации, проектная документация уже готовится. Будут также отремонтированы помещения медицинских учреждений, где расположатся центры Recovery.

И это все дело не будущего, а настоящего: партнеры проекта – частные клиники Обериг и RMED уже приняли на реабилитацию первых семерых военнослужащих.

Вскоре, до конца октября, двое военных в рамках проекта будут отправлены на сложное протезирование в Польшу.

Основатели проекта Recovery Виктор и Елена Пинчуки отметили, что очень важно хотя бы частично отблагодарить наших героев и героинь, которые в войне против рашистов за независимость, свободу и будущее Украины и всего мира были тяжело ранены.

— Наша обязанность – помочь им вернуться к полноценной жизни. Желаю им скорейшего восстановления. Они лучшие, мы ими гордимся и безгранично благодарны, — сказал Виктор Пинчук.

Война уносит тысячи жизней – как гражданских украинцев и украинок, так и, прежде всего, военных. Еще больше наших воинов получают тяжелые травмы и ранения. Такой ценой приобретается наша безопасность, наша жизнь, наше государство, наша свобода.

Елена Пинчук отметила, что в проект Recovery привлекается опыт современной медицины и новейшие реабилитационные технологии, поэтому надеется, что наши герои и героини как можно скорее вернутся к нормальной жизни.