В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 1 016 человек. Это наибольшее количество пациентов, поборовших коронавирус за все время пандемии.

Всего в Украине 24 801 человек смогли вылечиться от Covid-19.

Больше всего выздоровевших в Черновицкой (2 582) и Ровенской (2 501) областях, а также в Киеве (2 033).

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До этого рекорд был установлен 8 июля. Тогда за сутки вылечились 926 человек.

Правила выписки пациентов с коронавирусом

10 июня Минздрав изменил правила выписки пациентов с коронавирусом.

Теперь для выписки достаточно два критерия — отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее для снятия диагноза требовалось два негативных ПЦР-теста подряд.

После введения новых правил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что теперь ожидается увеличение количества выздоровевших.