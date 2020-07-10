В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 1 016 человек. Это наибольшее количество пациентов, поборовших коронавирус за все время пандемии.
Всего в Украине 24 801 человек смогли вылечиться от Covid-19.
Больше всего выздоровевших в Черновицкой (2 582) и Ровенской (2 501) областях, а также в Киеве (2 033).
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До этого рекорд был установлен 8 июля. Тогда за сутки вылечились 926 человек.
Правила выписки пациентов с коронавирусом
10 июня Минздрав изменил правила выписки пациентов с коронавирусом.
Теперь для выписки достаточно два критерия — отсутствие клинических симптомов и один негативный ПЦР-тест на коронавирус.
Ранее для снятия диагноза требовалось два негативных ПЦР-теста подряд.
После введения новых правил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что теперь ожидается увеличение количества выздоровевших.