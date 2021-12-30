В связи с резким ростом количества новых случаев заболеваемости Covid-19, власти Греции приняли априори непопулярное решение: вместо намеченного ранее 3 января 2022 года, они ввели жесткие ограничения в последний день уходящего, 2021 года, то есть 31 декабря.

Об этом заявил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис после того, как накануне в стране было зарегистрировано свыше 20 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. При этом эпидемиологи дали неутешительный прогноз дальнейшего роста количества заразившихся до 30 тыс. человек.

Министр отметил, что доминирующим штаммом в Греции стал Омикрон.

Таким образом, с 6.00 утра 31 декабря в Греции набирают силу следующие карантинные ограничения:

во всех ресторанах, барах и развлекательных центрах запрещена музыка;

общественные заведения должны закрываться в полночь;

в канун Нового года рестораны, бары и развлекательные заведения закрываются в 2 часа ночи;

количество посадочных мест в ресторанах, барах и развлекательных заведениях ограничено до шести человек за столик;

частные и государственные предприятия должны реализовать 50% заказ на удаленную работу;

требуется использование масок высокой защиты KN95 или двойных масок медицинскими работниками, сотрудниками и посетителями супермаркетов, а также в общественном транспорте;

посетители больниц и домов престарелых должны предоставить отрицательный результат ПЦР за 48 часов до посещения.

Кроме этого, гражданам будут выдавать бесплатно на руки по два индивидуальных теста в любой аптеке, чтобы они могли оценить свое состояние перед встречей с родственниками и друзьями.

Школьные каникулы закончатся 10 января, как и было предусмотрено ранее. Хотя эпидемиологи советуют все же продлить их хотя бы на неделю.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас пообещал поддержать бизнес соответствующими мерами защиты.

Источник: News.gtp.gr.