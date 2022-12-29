Во время прохождения курса в Академии Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) врачи и медицинские сестры/братья заведений ПМД смогут узнать, в частности:

понятия и виды психических расстройств,

как связанные физические и психические расстройства,

преодоление пробелы в охране психического здоровья,

организацию оптимального сочетания услуг в сфере психического здоровья,

законодательное регулирование предоставления медицинской помощи пациентам с психическими, неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (ПНПР-расстройствам), на первичном уровне,

построение эффективной коммуникации с пациентом,

обнаружение и ведение ПНПР-расстройств по протоколам mhGAP.

Онлайн-курс является бесплатным и доступным для всех работников заведений ПМД на платформе Академии НСЗУ.

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По завершению курса специалисты получают возможность оказывать медицинские услуги в рамках нового пакета ПМГ Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи.