В Мелитополе Запорожской области за сутки 14 ноября 2021 года не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

Согласно данным городского совета, в городе в течение 24 часов не инфицировался ни один человек, днем ранее новых случаев болезни было 50.

Однако госпитализации продолжаются, в больницы попали 195 пациентов из Мелитополя и близлежащих районов.

Если же говорить об общей статистике, то за время пандемии в Мелитополе подтвердилось 13 287 случаев коронавируса, среди них — 543 ребенка.

В целом на амбулаторном лечении находятся 1 487 горожан, из них 18 детей.

Незначительное улучшение ситуации с коронавирусом наблюдается и в Украине.

За последние сутки выявили 10 802 новых больных, это немного по сравнению с показателями начала ноября, когда суточный прирост был около 27 тыс.

В то же время в целом по стране выявили 3 228 441 случай коронавируса. За время пандемии вирус унес жизни 77 147 человек. Выздоровели в целом 2 642 459 человек.

Источник: Мелитопольский городской совет