Система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) предоставила информацию об обнаружении гистамина в экспортируемом из Испании тунке (экспортер: Frime S.A.U., Spain) в Украину (импортер: ООО «ОДИСЕЙ ЛЮКС», ул. Киевская 19-А, м .Вишневое, Киевская область, 08132).
Гистамины могут вызвать отравление, если вы едите рыбу, обитающую в водоемах с слишком высокой температурой воды. Такая рыба еще при жизни может накапливать высокий уровень гистаминов.
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При потреблении подобных морских деликатесов можно получить заболевание, называемое отравление рыбным скомбротоксином или SFP.
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Источник: Новости Івано-Франковска