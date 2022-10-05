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Осторожно: гистамины в испанском тунце

5 октября 2022, 20:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
тунец
Источник: Pexels

Система быстрого оповещения о пищевых продуктах и ​​кормах (RASFF) предоставила информацию об обнаружении гистамина в экспортируемом из Испании тунке (экспортер: Frime S.A.U., Spain) в Украину (импортер: ООО «ОДИСЕЙ ЛЮКС», ул. Киевская 19-А, м .Вишневое, Киевская область, 08132).

Гистамины могут вызвать отравление, если вы едите рыбу, обитающую в водоемах с слишком высокой температурой воды. Такая рыба еще при жизни может накапливать высокий уровень гистаминов.

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При потреблении подобных морских деликатесов можно получить заболевание, называемое отравление рыбным скомбротоксином или SFP.

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Источник: Новости Івано-Франковска

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