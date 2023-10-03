2 октября в селе Антонов Киевской области произошел трагический случай. 55-летний мужчина пошел к берегу реки, чтобы срезать дерево. Но вылетели шершни и покусали местного жителя, который умер на месте.

Оказывается, во время укуса насекомое выделяет в 2,5 раза больше яда, чем пчелы. Поэтому очень важно не терять времени. Если реакция на укус тяжелая, медики советуют немедленно вызвать скорую помощь.

При анафилактическом шоке возможна даже остановка сердца. Поэтому, ожидая скорую, окажите пострадавшему первую помощь, выполняя искусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

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В случае обнаружения гнезда с опасными насекомыми, следует звонить спасателям по номерам 101 или 112.

Будьте осторожны и избегайте опасных ситуаций.