Президент США пообещал, что в следующем месяце американцы могут бесплатно заказать на веб-сайте домашние тесты на определение коронавируса и штамма Омикрон.

Этот шаг является частью обновленных мер Белого дома, включающих привлечение Пентагона и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (Fema), работающего над расширением медицинских возможностей.

Президент не отпугивал от рождественских встреч, не навязывал вакцинацию для внутренних авиаперелетов или добивался нового раунда карантина.

— Я знаю, что некоторые американцы задаются вопросом, можно ли безопасно праздновать Рождество со своей семьей и друзьями. Ответ – да, вы можете, если вы и те, с кем вы празднуете, вакцинированы, особенно если вы получили повторную прививку, – сказал Байден.

Общественность должна быть обеспокоена, но не паниковать по поводу Омикрона, добавил он.

– Это не март 2020 года. Двести миллионов людей вакцинированы. Мы готовы. Мы знаем больше. Мы просто должны оставаться сосредоточенными, — сказал президент США.

В понедельник представители федеральных органов здравоохранения заявили, что Омикрон опережает другие варианты и сейчас доминирует в США. Три из четырех новых случаев заражения на прошлой неделе – его.

Байден объявил, что его администрация закупает 500 млн быстрых тестов, которые будут бесплатно распространяться американцам, которые хотят их получить, а начальная доставка начнется в следующем месяце по заказам через веб-сайт.

Рост доли Омикрон в шесть раз только за неделю привел к длинным очередям на пунктах тестирования в крупных городах. Байден объявил о новых федеральных тестовых площадках по всей стране. Первый будет создан на этой неделе в Нью-Йорке, который только что сообщил о рекордном количестве новых ежедневных случаев.

Байден также опубликовал дополнительные ресурсы для вакцинации. В настоящее время 73% взрослых американцев полностью вакцинированы. Он признал, что вспышки неизбежны.

Он предупредил, Омикрон является серьезным, потенциально смертельным для непривитых людей. Если кто-то не полностью вакцинирован, у него есть веские причины для беспокойства. Он рискует заболеть. И если он заболеет, вероятно, распространит это на других, включая друзей и семью, а непривитые имеют гораздо более высокий риск оказаться в больнице или даже умереть.

Президент добавил, что невакцинированные несут ответственность перед собой, своей семьей и должны страной привиться.

Он также призвал родителей вакцинировать своих детей и сказал, что теперь у правительства есть знания и инструменты для того, чтобы школы оставались открытыми, даже если сообщалось о случаях Covid-19.