21-летняя Лиэнн Сазерленд, страдавшая мигренью, за 12 лет со дня первого оперативного вмешательства, которое провел Сэм Эльджамель, перенесла уже семь нейрохирургических операций.

И сейчас, в 33 года, женщина живет с постоянной болью и ходит на костылях. У нее в теле стоит специальная трубка, которая контролирует спинномозговую жидкость.

Таких искалеченных известным нейрохирургом людей уже обнаружили более сотни. Почувствовав реальную опасность, врач уволился в 2013-м году и переехал в Ливию, где работает и поныне.

А в Шотландии продолжается расследование. Обнаруженные факты шокируют.

Когда Лиэнн Сазерленд был 21 год и она страдала от хронической мигрени, один из лучших хирургов Шотландии предложил ей помощь.

Ей пообещали, что она проведет в больнице несколько дней и имеет все шансы на улучшение своего состояния, поскольку операция, которую сделает хирург Эльджамель, уникальна. Девушке удалят небольшую часть черепа, чтобы уменьшить давление, а затем новым, только что разработанным клеем заклеят кость.

Молодая девушка, конечно, поверила, что все так и будет. Ведь ее хирург в свое время работал руководителем нейрохирургии Национальной службы здравоохранения Великобритании в регионе Тейсайд.

Дальше начался ужас.

Женщина, конечно, не помнит, как прошла операция, но на утро она проснулась в постели, по ее словам, “пропитанной спинномозговой жидкостью”. Когда девушка встала, чтобы пойти в туалет, то упала, и жидкость разлилась по полу.

Лиэнн говорит, что ее маме пришлось ловить Эльджамеля в коридоре, чтобы заставить его подойти и посмотреть на пациентку, после чего прооперированную быстро отвезли обратно в хирургию.

Лиэнн провела в больнице семь месяцев. Она заболела менингитом и гидроцефалией. Эльджамель приказал сделать ей четыре поясничные пункции, хотя в ее медицинской карте говорится, что ей нельзя было этого делать.

Теперь Лиэнн знает, что клей, который использовался во время операции, был частью исследовательского испытания. Средство не проверялось должным образом. Экспериментальный клей не герметизировал рану, поэтому спинномозговая жидкость текла у пациентки по шее…

— Я была его подопытным кроликом, он просто играл в Бога, — с грустью говорит Лиэнн.

Лиэнн — одна из 100 пациентов, которые призывают к публичному расследованию вреда, который причинил хирург Эльджамель.

И хотя их здоровье уже нельзя поправить, они хотят убедиться, что виновные понесут ответственность и что ни один другой хирург не сможет нанести такой вред в будущем.

Есть данные, что Эльджамель прооперировал не в том месте на позвоночнике по меньшей мере 70 пациентов, в результате чего многие из них навсегда остались инвалидами.

Коллеги говорят, что одной из причин, почему Эльджамель долгое время был “неприкасаемым”, является то, что он принес отделению много денег благодаря своим исследовательским проектам, которые многие считали сомнительными.

Между тем служба здравоохранения сообщила, что сотрудничает с правительством Шотландии по независимой проверке лечения пациентов под руководством Эльджамеля и не может комментировать отдельные случаи.