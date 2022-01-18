Власти Гонконга приняли довольно неожиданное решение, направленное на борьбу с Covid-19. Они буквально приказали всем владельцам хомяков срочно сдать их на утилизацию, поскольку домашние любимцы могут быть источником инфекции.

Переполох вокруг безобидных грызунов начался после того, как у одного из сотрудников зоомагазина ПЦР-тест дал положительный результат. Вскоре коронавирус выявили у 11 из 178 хомяков, которые имелись в торговой точке. Так пытались вычислить путь передачи инфекции после заражения работника.

Отмечается, что это первый случай обнаружения Covid-19 за последние три месяца. Позже у двух сотрудников также было подтверждено заболевание, в том числе у того, кто чистит клетки для животных и ухаживает за хомяками.

В итоге власти обратились ко всем владельцам зверьков, купленных непосредственно перед Рождеством, с просьбой вернуть их обратно. При этом особо отмечалось, что животных не следует целовать или просто бросать их на улице.

Самих владельцев хомяков обязали пройти тестирование.

Как заявила министр здравоохранения Гонконга София Чан, пока нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передавать болезнь людям, но осторожность в данном случае не помешает.

Власти пообещали, что со всеми животными, изъятыми из зоомагазина, будут обращаться гуманно.

Напомним, что в Пекине был отслежен единственный случай Омикрона. Обнаружено, что он приехал в Китай с почтой из Канады на упаковке международного документа.