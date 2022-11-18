Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова спасли мужчину, который был тяжело ранен взрывом иранского “шахеда”.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Заложенные уши и огромное чувство ненависти. Это состояние преследует Сергея после взрыва. На работе он услышал сначала грохот “мопеда”, потом увидел вспышку, — делится подробностями произошедшего Сергей Рыженко.

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По его словам, мужчина сумел дотянуться до телефона и вызвать скорую.

— Лежал в огромной луже собственной крови. Все произошло мгновенно. Вокруг гарь и запах конца света, — пишет медик.

Он отмечает, что бригада скорой за считанные минуты доставила пострадавшего в больницу Мечникова, по дороге восполняя кровопотерю и выводя из травматического шока.

Сообщается, что еще до приезда медиков, Сергею наложил жгут полицейский, не дав умереть от критической потери крови.

По словам Рыженко, мужчина после выздоровления хочет найти своего спасителя и поблагодарить его.

— Несколько дней в реанимации Сергей был между жизнью и смертью, только голос жены давал уверенность, что все будет в порядке, — пишет Рыженко.

По его словам, заведующий Центром сосудистой хирургии Олег Сергеев провел у операционного стола десятки часов, спасая раненую ногу. Скрупулезно сшивал каждый сосуд. И ему улыбнулась профессиональная удача.

По словам медиков, Сергей будет не только ходить, но и бегать.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко