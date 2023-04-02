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Лица, изуродованные войной: американские и канадские хирурги оперируют украинских бойцов

2 апреля 2023, 16:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція
Источник: Depositphotos

Леся Белинская гордится своим сыном. Она обнимает его одной рукой, а тот смущенно отмахивается.

Лицо Романа сильно обезображено тяжелым боевым ранением. 42-летний мужчина недавно был уволен со службы, но до сих пор носит армейскую форму.

— Я горжусь тем, что ты не убежал и не спрятался. Я горжусь своим сыном и всеми его мальчиками. Если бы не они, россияне нас уничтожили бы, — говорит его мать.

Белинский в 2020 году пошел добровольцем в украинскую мотострелковую бригаду. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года она была одной из первых групп, принявших участие в боевых действиях.

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В мае его бригада обороняла Гуляйполе в Центральной Украине — россияне бросили на них все силы.

— Едва мы успели окопаться, как нас начали бомбить, — сказал он.

В ту ночь российские танки атаковали с обеих сторон. Он вспомнил, что в его окоп пришлось два прямых попадания.

— Я не знаю, как выжил. Не знаю, как пережил обстрел. У меня вылез глаз. Я был контужен. Все мое лицо было в крови. Осколки пробили мои легкие через бронежилет, — сказал он.

Полевые хирурги спасли ему жизнь. Но затем последовали месяцы болезненных и все более сложных операций, чтобы восстановить череп и лицо.

Даже в Украине, с развитой медицинской системой и высококвалифицированными хирургами, потребовалась специализированная команда из США и Канады, чтобы справиться с некоторыми ранениями украинских солдат и гражданских.

— Обычно мы видим взрывные травмы с многоуровневыми повреждениями мягких тканей и костей, а также всех окружающих структур органов, — сказал директор украинской миссии медицинского фонда Лицом к будущему Энтони Бриссет.

Фонд  работает с 1996 года по всему миру, уделяя особое внимание деликатной реконструктивной хирургии.

Несколько операций в течение недели планировались в относительно безопасном Ивано-Франковске. Врачи обмениваясь рентгенограммами и компьютерными томограммами, организовывали видеозвонки.

Сложные случаи

В первый день консультаций в Ивано-Франковской областной больнице хирурги осмотрели около 35 пациентов.

27-летний Дмитрий рассказал, как его колонна подорвалась на фугасе — взрыв пробил ему левую часть лица. Там, где должен быть глаз, украинские хирурги пришили лоскут кожи.

— Ты умеешь делать веки? — осторожно спросил Дима через переводчика.

Доктор Рэймонд Чо, которого коллеги назвали одним из лучших глазных пластических хирургов, помолчал, прежде чем ответить.

— Я могу сделать отверстие, похожее на глаз, и вставить стеклянный глаз, но они никогда не будут похожи на обычные веки, — ответил он.

Дима, явно подавленный, согласился.

— Это одно из самых сложных дел, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей карьере. Лично я просто должен сказать себе, что все, что я могу сделать — это лучшее, что я могу сделать, и надеюсь, что пациент меня поймет, — сказал доктор Чо.

Он более 20 лет работал врачом в армии США, в том числе в Ираке.

Многолетнее обязательство

Некоторые из операций будут иметь немедленный эффект. Но есть и другие случаи, такие как случай с Белинским, которые могут потребовать нескольких операций и восстановления.

Бриссет говорит, что ожидает от вовлеченных хирургов от пяти до десяти лет.

Белинский уверенно пожал руку доктору Джону Фроделю. Это его третья операция у хирурга, обычно базирующегося в Итаке, штат Нью-Йорк, но который снова вернулся в Украину.

— Мы постараемся поднять глаз, чтобы сделать его более симметричным по отношению к другому глазу. Это то, что ты хочешь? — спросил Романа хирург  Джон Фродель.

Белинский пожал плечами.

— Вы должны понимать, что день, когда они получили травму, вероятно, худший день в их жизни, и они должны понимать, что движутся в правильном направлении. Мы надеемся, что в какой-то момент они уйдут счастливыми, — сказал Фродель.

Он добавил, что эти люди получили тяжелые травмы, и врачи должны помочь им психологически справиться и понять, что можно изменить, а что — нет.

На следующее утро Белинский вошел в операционную. Техники подготовили прямую трансляцию, которая поможет обучать украинских хирургов.

Анестезиолог надел маску на лицо Белинского, и он уснул. Фродель сделал свой первый надрез.

Выступая перед началом операции, Белинский рассказал, как часто не может уснуть до самого рассвета, вновь переживая битвы в своей голове. Он хочет вернуться на передовую, но говорит, что будет просто обузой.

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Белинский добавил, что многие из его побратимов убиты или ранены. Но он не чувствует себя счастливым, что выжил.

Источник: CNN

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