Леся Белинская гордится своим сыном. Она обнимает его одной рукой, а тот смущенно отмахивается.

Лицо Романа сильно обезображено тяжелым боевым ранением. 42-летний мужчина недавно был уволен со службы, но до сих пор носит армейскую форму.

— Я горжусь тем, что ты не убежал и не спрятался. Я горжусь своим сыном и всеми его мальчиками. Если бы не они, россияне нас уничтожили бы, — говорит его мать.

Белинский в 2020 году пошел добровольцем в украинскую мотострелковую бригаду. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года она была одной из первых групп, принявших участие в боевых действиях.

Сейчас смотрят

В мае его бригада обороняла Гуляйполе в Центральной Украине — россияне бросили на них все силы.

— Едва мы успели окопаться, как нас начали бомбить, — сказал он.

В ту ночь российские танки атаковали с обеих сторон. Он вспомнил, что в его окоп пришлось два прямых попадания.

— Я не знаю, как выжил. Не знаю, как пережил обстрел. У меня вылез глаз. Я был контужен. Все мое лицо было в крови. Осколки пробили мои легкие через бронежилет, — сказал он.

Полевые хирурги спасли ему жизнь. Но затем последовали месяцы болезненных и все более сложных операций, чтобы восстановить череп и лицо.

Даже в Украине, с развитой медицинской системой и высококвалифицированными хирургами, потребовалась специализированная команда из США и Канады, чтобы справиться с некоторыми ранениями украинских солдат и гражданских.

— Обычно мы видим взрывные травмы с многоуровневыми повреждениями мягких тканей и костей, а также всех окружающих структур органов, — сказал директор украинской миссии медицинского фонда Лицом к будущему Энтони Бриссет.

Фонд работает с 1996 года по всему миру, уделяя особое внимание деликатной реконструктивной хирургии.

Несколько операций в течение недели планировались в относительно безопасном Ивано-Франковске. Врачи обмениваясь рентгенограммами и компьютерными томограммами, организовывали видеозвонки.

Сложные случаи

В первый день консультаций в Ивано-Франковской областной больнице хирурги осмотрели около 35 пациентов.

27-летний Дмитрий рассказал, как его колонна подорвалась на фугасе — взрыв пробил ему левую часть лица. Там, где должен быть глаз, украинские хирурги пришили лоскут кожи.

— Ты умеешь делать веки? — осторожно спросил Дима через переводчика.

Доктор Рэймонд Чо, которого коллеги назвали одним из лучших глазных пластических хирургов, помолчал, прежде чем ответить.

— Я могу сделать отверстие, похожее на глаз, и вставить стеклянный глаз, но они никогда не будут похожи на обычные веки, — ответил он.

Дима, явно подавленный, согласился.

— Это одно из самых сложных дел, с которыми мне приходилось сталкиваться в моей карьере. Лично я просто должен сказать себе, что все, что я могу сделать — это лучшее, что я могу сделать, и надеюсь, что пациент меня поймет, — сказал доктор Чо.

Он более 20 лет работал врачом в армии США, в том числе в Ираке.

Многолетнее обязательство

Некоторые из операций будут иметь немедленный эффект. Но есть и другие случаи, такие как случай с Белинским, которые могут потребовать нескольких операций и восстановления.

Бриссет говорит, что ожидает от вовлеченных хирургов от пяти до десяти лет.

Белинский уверенно пожал руку доктору Джону Фроделю. Это его третья операция у хирурга, обычно базирующегося в Итаке, штат Нью-Йорк, но который снова вернулся в Украину.

— Мы постараемся поднять глаз, чтобы сделать его более симметричным по отношению к другому глазу. Это то, что ты хочешь? — спросил Романа хирург Джон Фродель.

Белинский пожал плечами.

— Вы должны понимать, что день, когда они получили травму, вероятно, худший день в их жизни, и они должны понимать, что движутся в правильном направлении. Мы надеемся, что в какой-то момент они уйдут счастливыми, — сказал Фродель.

Он добавил, что эти люди получили тяжелые травмы, и врачи должны помочь им психологически справиться и понять, что можно изменить, а что — нет.

На следующее утро Белинский вошел в операционную. Техники подготовили прямую трансляцию, которая поможет обучать украинских хирургов.

Анестезиолог надел маску на лицо Белинского, и он уснул. Фродель сделал свой первый надрез.

Выступая перед началом операции, Белинский рассказал, как часто не может уснуть до самого рассвета, вновь переживая битвы в своей голове. Он хочет вернуться на передовую, но говорит, что будет просто обузой.

Белинский добавил, что многие из его побратимов убиты или ранены. Но он не чувствует себя счастливым, что выжил.

Источник: CNN