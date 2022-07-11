Нейробиологи из Сиднейского университета обнаружили, что человеческий мозг может распознавать фальшивые лица, созданные искусственным интеллектом, даже если люди не могут понять, какие из них настоящие, а какие поддельные.

Поддельные видео, изображения, аудио или текст кажутся подлинными, но на самом деле являются компьютерными клонами, предназначенными для того, чтобы ввести нас в заблуждение и повлиять на общественное мнение.

Это новые тренды в распространении дезинформации, и они широко распространены в сферах политики, кибербезопасности, контрафакции и пограничного контроля.

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Например, совсем недавно в Твиттере, Фейсбуке и YouTube появилось фальшивое видео, на котором Президент Украины Владимир Зеленский призывает свои войска сдаться россиянам. Многие люди попались на эту изощренную кибер уловку.

Метод: глаза против мозга

Исследователи провели два эксперимента: поведенческий и с использованием нейровизуализации. В поведенческом эксперименте участникам показывали 50 изображений реальных и сгенерированных компьютером поддельных лиц. Их попросили определить, какие из них настоящие, а какие фальшивые.

Другой группе участников показывали те же изображения, в то время как активность их мозга записывалась с помощью ЭЭГ, не зная, что половина изображений была подделкой.

Затем исследователи сравнили результаты двух экспериментов и обнаружили, что мозг людей лучше распознает дипфейки, чем их глаза.

Таким образом, изучая мозговую активность участников, исследователи из Сиднейского университета обнаружили, что дипфейки можно идентифицировать в 54% случаев. Однако, когда участников попросили устно назвать дипфейки, они смогли сделать это только в 37% случаев.

— Это говорит нам о том, что мозг может определить разницу между дипфейками и подлинными изображениями, — уверены исследователи.

И подчеркивают: полученные ими результаты могут стать трамплином в борьбе с дипфейками и распространением дезинформации.