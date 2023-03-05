Сегодня в поселке Красиловка Киевской области, 60-летний житель пытался покончить с собой. На глазах жены он облился горючим и зажег спичку, сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Полицейские и спасатели помогли транспортировать пострадавшего в скорую.

С тяжелыми ожогами мужчину госпитализировали.

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства инцидента.

Сейчас смотрят

Андрей Небитов попросил граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу обращаться в полицию.

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд один человек в мире лишает себя жизни. Но попытки самоубийства совершаются гораздо чаще. Исследования свидетельствуют, что на одного самоубийцу, доведшего дело до конца, приходится более 20 тех, кто пытается совершить суицид. Следовательно, каждые 2 секунды один взрослый совершает попытку самоубийства.

Суицид занимает второе место среди смертей среди лиц в возрасте 15-29 лет.

Источник: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов