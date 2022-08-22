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Ограничить пребывание на улице: в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха

22 августа 2022, 16:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чоловік
Источник: Depositphotos

Сегодня, 22 августа, в Киеве зафиксировано ухудшение показателей состояния воздуха. Об этом сообщила КГГА на своем официально сайте.

Отмечается, что зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева.

Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления.

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— На левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3), — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что превышения ПДК остальных загрязняющих веществ, по которым осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.

В связи с ухудшением состояния воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • не выходить лишний раз на улицу;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Источник
КГГА
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