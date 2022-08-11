75-летний мужчина и 70-летняя женщина из Индии впервые стали родителями после 54 лет брака. Случай уникальный даже для такой густонаселенной страны. Хотя, по свидетельству медиков, благодаря технологии ЭКО многие пожилые пары в мире решились на этот шаг, достигнув возраста 70-80 лет.

Сообщается, что мать и дитя, которое появилось на свет при помощи кесаревого сечения с весом 3,5 кг, чувствуют себя хорошо.

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Отмечается, что семья обратилась в местный Центр плодородия через своего родственника. Женщина смогла зачать с помощью ЭКО только с третьей попытки.

Сообщается, что недавно парламент Индии принял закон, согласно которому ни один центр ЭКО не сможет лечить от бесплодия пациентов старше 50 лет. Но этой паре повезло, поскольку женщина забеременела еще до вступления закона в силу.

Источник: The New Indian Express