Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова вылечили глубокий ожог 5-летней Ане. Успех во многом зависел от специального прибора, который комбустиологам клиники подарила украинская группа SunSay.

Об этом сотрудники Первого медобъединения написали на своей странице в Facebook.

— Современный циркулярный электродерматом — маневренный, быстрый. Именно такого не хватало нашим ожоговым хирургам для работы с детками, дефекты кожи которых уже не способны восстановиться самостоятельно из-за значительного повреждения, — пишут медики.

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Они отмечают, что электродерматом незаменим для лечения глубоких ожогов. Таких, как у 5-летней Ани. Девочка попала в больницу месяц назад, после того как случайно обожгла ножку горячим супом.

По словам медиков, поражения кожи на всю толщину невозможно вылечить консервативно. С помощью электродерматома специалисты сняли поврежденные фрагменты и заменили их здоровым трансплантатом кожи, взятой с бедра. Теперь дефекта кожи нет.

Ожоги являются наиболее распространенным видом травматических повреждений среди детей, особенно в возрасте до пяти лет, пишут медики.

До 70% всех случаев – бытовые травмы: ожоги пламенем, горячей жидкостью, раскаленными предметами. За последние несколько месяцев к этому списку добавились ожоги от свечей и в результате взрыва аккумуляторов в помещениях.

Источник: Первое медобъединение Львова