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Обыски у преступников в Киеве: фальшивых лекарств от рака изъято на сумму более 60 млн грн

12 декабря 2022, 18:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
ліки
Источник: Depositphotos

Прокуроры Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками Нацполиции Украины и Государственной пограничной службы Украины разоблачили преступную группировку, занимавшуюся фальсификацией и сбытом фальсифицированных лекарственных средств от тяжелых болезней – рака, гепатита В и т.д.

В рамках уголовного производства проведены обыски в Киеве и Киевской области на объектах недвижимости, где вероятно подделывались и хранились лекарственные препараты, а также по месту жительства участников группировки, среди которых есть иностранцы, и в транспортных средствах.

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Изъяты мобильные терминалы, ноутбуки, банковские карты, черновые записи, комплектующие к лекарственным средствам – наклейки голограмм и QR-коды, принадлежности для склеивания упаковок, не заполненные лекарственные рецепты, 280 наименований дорогостоящих лекарственных средств иностранного производства – более 16 тыс. упаковок. Также у членов группировки изъято около $300 тыс.

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По предварительным данным, стоимость изъятых лекарственных средств по ценам фармацевтического рынка Украины составляет около 62 млн. грн.

Фото: Офис генпрокурора

Источник
Офис генпрокурора
Теги
Лечение рака
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