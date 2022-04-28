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Обстреливают больницы: оккупанты разрушают систему здравоохранения Украины

28 апреля 2022, 19:01
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
людмила денісова

Российские захватчики пытаются разрушить систему здравоохранения Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, 26 апреля в результате авиаобстрела вооруженными силами РФ города Славянска Донецкой области подверглись значительным разрушениям корпуса многопрофильного медицинского учреждения Славянский курорт, а именно больница Укрпрофздравницы.

Кроме того, 27 апреля россияне обстреляли больницу в городе Северодонецке. В результате погибла одна женщина, двое медработников получили ранения. Однако заведение продолжает работать благодаря мужеству украинских медиков.

В Луганской области осталось только две больницы, которые функционируют и продолжают спасать жизни мирного населения. Врачи этих учреждений не оставляют людей без медицинской помощи.

— По состоянию на 28 апреля в больницах Николаевской области находятся 134 раненых, только за минувшие сутки в регионе ранения получили 10 человек, которым оказывается медицинская помощь, — отметила Денисова.

Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушено 347 учреждений здравоохранения, 36 невозможно восстановить.

По данным ООН, система здравоохранения на Востоке Украины почти разрушена, что подвергает риску жизни десятков тысяч людей в населенных пунктах, которые находятся в осаде российских сил.

Денисова отметила, что Россия нарушает права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями.

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Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова

Теги
Війна в Україні, ВООЗ, Людмила Денісова, Російська агресія
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