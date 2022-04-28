Российские захватчики пытаются разрушить систему здравоохранения Украины. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, 26 апреля в результате авиаобстрела вооруженными силами РФ города Славянска Донецкой области подверглись значительным разрушениям корпуса многопрофильного медицинского учреждения Славянский курорт, а именно больница Укрпрофздравницы.

Кроме того, 27 апреля россияне обстреляли больницу в городе Северодонецке. В результате погибла одна женщина, двое медработников получили ранения. Однако заведение продолжает работать благодаря мужеству украинских медиков.

В Луганской области осталось только две больницы, которые функционируют и продолжают спасать жизни мирного населения. Врачи этих учреждений не оставляют людей без медицинской помощи.

— По состоянию на 28 апреля в больницах Николаевской области находятся 134 раненых, только за минувшие сутки в регионе ранения получили 10 человек, которым оказывается медицинская помощь, — отметила Денисова.

Всемирная организация здравоохранения уже подтвердила 162 нападения на медицинские учреждения и персонал, в результате которых погибли по меньшей мере 73 человека. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину разрушено 347 учреждений здравоохранения, 36 невозможно восстановить.

По данным ООН, система здравоохранения на Востоке Украины почти разрушена, что подвергает риску жизни десятков тысяч людей в населенных пунктах, которые находятся в осаде российских сил.

Денисова отметила, что Россия нарушает права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова