Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне невовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь, — отметил Андрей Ермак.

Он планирует пройти максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее выздороветь и снова работать.

Андрей Ермак уже второй раз болеет коронавирусом. Впервые инфицирование у него подтвердили в ноябре 2020 года.

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Кстати, он не единственный, у кого во второй раз подтвердили вирус. В январе во второй раз коронавирусом переболел мэр Киева Виталий Кличко.

В целом в Украине продолжает ухудшаться общая эпидситуация. В стране ежедневно фиксируются увеличение суточного прироста больных, за последние сутки новых зараженных почти 40 тыс.

Новую волну спровоцировал в Украине штамм коронавируса Омикрон, особенностью которого является то, что он чаще поражает детей и молодых людей.

Источник: Андрей Ермак