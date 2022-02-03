Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заболел коронавирусом.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне невовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь, — отметил Андрей Ермак.
Он планирует пройти максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее выздороветь и снова работать.
Андрей Ермак уже второй раз болеет коронавирусом. Впервые инфицирование у него подтвердили в ноябре 2020 года.
Кстати, он не единственный, у кого во второй раз подтвердили вирус. В январе во второй раз коронавирусом переболел мэр Киева Виталий Кличко.
В целом в Украине продолжает ухудшаться общая эпидситуация. В стране ежедневно фиксируются увеличение суточного прироста больных, за последние сутки новых зараженных почти 40 тыс.
Новую волну спровоцировал в Украине штамм коронавируса Омикрон, особенностью которого является то, что он чаще поражает детей и молодых людей.
Источник: Андрей Ермак