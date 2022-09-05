Немецкие ученые обнаружили, что у людей есть невидимая аура вокруг тела, способная очищать воздух, которым мы дышим.

Исследование впервые показало, что невидимая дымка очищающих воздух молекул образуется на теле человека, когда озон в воздухе вступает в реакцию с кожным салом.

Однако эксперты не знают, является ли это открытие благом или злом, поскольку воздействие ауры остается неизвестным.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Института химии Макса Планка в Майнце Джонатана Уильямса, соединение, которое считается безвредным, может стать более токсичным, чем его предшественник, когда оно окисляется в поле ОН.

Профессор Уильямс и его команда поместили четырех человек в стерильную комнату с кислородными масками и измерили уровень радикалов ОН в воздухе.

Затем они добавили в комнату озон и увидели резкий всплеск уровня химических веществ.

Химический силуэт, по словам профессора Уильямса, чем-то напоминал свечение зеленого излучения вокруг бочки с ядерными отходами.

Более тщательный анализ показал, что сквален, химическое вещество, которое поддерживает эластичность кожи, вступает в реакцию с озоном и создает поле окисления ОН посредством последовательности сложных химических реакций.

Источник: YahooNews