Одесские больницы готовы принимать и пострадавших, и Covid-пациентов

Сейчас в больницах Одессы больше двух тысяч свободных коек . Больницы могут оказывать хирургическую, терапевтическую и другие виды медицинской помощи, сообщили в мэрии города.

В условиях военного времени в городских стационарах Одессы подготовлены койки на случай массового поступления пострадавших от обстрелов.

Служба экстренной медицинской помощи работает в штатном режиме, в стационарах подготовлены бригады для оказания ургентной помощи.

Мы проводим по несколько операций по стентированию ежедневно — Тодуров

Пациентов с Covid-19 будут госпитализировать в приоритетном порядке в городскую клиническую инфекционную больницу. При необходимости будут задействованы городские больницы №5 и 8.

На 3 марта в стационарах Одессы находятся 132 пациента с Covid-19.

Украинские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, несмотря на военные действия.

Однако агрессор делает все, чтобы уничтожить инфраструктуру . Поэтому надо знать, что делать, если не получается дозвониться до скорой.

Запомните адрес и изучите маршрут к ближайшему учреждению здравоохранения, можно попробовать самостоятельно добраться до него. Имейте рядом с собой аптечку с запасом базовых лекарств, не выходите без нее на большие расстояния. Знайте правила оказания первой помощи. Следите за рекомендациями по оказанию первой помощи на официальных каналах.

Источник: dumskaya.net