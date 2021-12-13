В Ужгороде впервые провели операцию на сердце с заменой всех участков грудной аорты.

Об этом сообщили в Закарпатском центре кардиохирургии. О своей болезни женщина узнала случайно. Она болела на артериальную гипертензию, которую пытались скорректировать, но это было не эффективно.

Врачи сообщили, что у 32-летней жительницы Закарпатья болезнь обнаружили в подостром периоде. У женщины был разрыв в дуге аорты, поэтому единственным спасением для нее была операция. Необходимо было одновременно заменить участки восходящей, дуги и нисходящей грудной аорты.

— Очень часто пациенты во время острого расслоения аорты теряют сознание и могут умереть. Но у очень ограниченного процента пациентов расслоение проходит без острой боли. Именно этот случай является редкостью. Это – диагностическая находка, – рассказал заведующий кардиохирургического отделения Закарпатского областного клинического центра кардиологии и кардиохирургии Павел Лукач.

Специалисты подобрали пациентке индивидуальный протез, который сможет обеспечить стабильность разорванного сосуда. По словам хирурга Виталия Кравченко, операция на дуге аорты считается одной из самых тяжелых в кардиохирургии. Ее проводят с искусственным кровообращением, глубокой гипотермией, когда человека охлаждают до 23°C и останавливают частично кровообращение в организме. Оставляют только кровообращение в сосудах головного мозга, чтобы сохранить его живым.

Все остальные органы выдерживают 10-20 мин без кровообращения и это позволяет установить протез и зафиксировать его до нисходящей аорты.

Операцию осуществила команда столичных хирургов, которая приехала на Закарпатье, чтобы спасти женщину. Всего она длилась 12 часов.

Такую операцию в Украине проводили 12 раз в киевском Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Н. Амосова.