Нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона за один раз удалили 37-летней женщине опухоль с пораженной ею частью лобной кости. А потом закрыли пробел титановой пластиной, которую изготовили с помощью 3D-моделирования.

Два года назад 37-летняя Елена — кондитер из села на Львовщине заметила на своем лбу какую-то шишку, подумала, что просто прыщик. Может, от косынки, которую носит на работе.

Но все-таки к врачу обратилась. Компьютерная томография ничего опасного не обнаружила и Елена успокоилась.

Но шишка росла и вскоре превратилась в 7-сантиметровую опухоль, которая обезобразила лоб женщины. Елена чувствовала себя подавленной, потому что должна была скрывать дефект головными уборами.

Но дальше тянуть было уже некуда. Нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона установили диагноз — остеома. Это доброкачественная опухоль, возникающая в структурах костной ткани. В случае Елены остеома расположилась на лобной кости.

Женщине, говорят врачи, еще повезло. Потому что опухоль могла прорасти в черепную коробку и повредить мозг.

Для лечения решили впервые применить новую методику — удаление опухоли с первичной 3D-пластикой.

До проведения операции изготовили с помощью трехмерного моделирования титановую пластину, которой собирались закрыть дефект.

Преимущество такого метода в том, что человеку не приходится проходить через две операции, а в промежутке между вмешательствами ходить с дефектом.

Уже на 7-й день после операции Елена поехала домой в прекрасном настроении. И безо всяких косметических дефектов.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова