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Одному прострелил ногу, остальные сдались: медик ВСУ один взял в плен сразу восьмерых российских солдат

20 июня 2022, 12:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Военный медик Вооруженных сил Украины в одиночку взял в плен сразу восьмерых российских солдат.

Об этом стало известно из сообщения в Twitter офицера 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрия Кочевенко.

— Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили до времени на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме, — рассказал Кочевенко.

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По словам офицера, медик, увидев, как захватчики воруют форму для ВСУ, прострелил одному из них ногу, а другие испугались и сдались добровольно.

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Напомним, по данным Генштаба, на утро 20 июня общие боевые потери оккупантов ориентировочно составляют 33 800 человек личного состава.

Источник: Юрий Кочевенко

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Війна в Україні Медики полон
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