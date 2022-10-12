Сергей Костиченко, которому 22 года, из Житомирской области. Еще подростком был с папой на Майдане. Всегда хотел защищать родину, а потому два года назад подписал контракт. Был на Востоке. В феврале его с побратимами перебросили под Киев: Ирпень, Буча, Мощун. Далее – Луганщина.

Он подорвался на мине 29 мая, в годовщину их знакомства с Юлей. Он хотел взять отпуск и приехать к любимой. Но получил задание. Даже поздравить девушку не успел.

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Когда его ранило, Сергей был в поле. Начался артобстрел. Он помнит взрыв. Когда открыл глаза, правой руки уже не было, левая была повреждена, ноги иссечены. Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое разорвало. Парень вспоминает, как ожидал смерти, потому что было очень больно. Единственное, о чем волновался – что его тела не найдут. Но ему повезло, мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу. И тот увидел его.

Далее – реанимация. Когда пришел в себя, Сергей решил расстаться с Юлей, чтобы не обременять. А она разыскала бойца и попросила: Давай поженимся!

Когда девушка зашла в палату – Сергей расплакался, а Юля сделала ему предложение. Поженились прямо в больнице. И с тех пор они вместе преодолевают трудный путь, выпавший на их судьбу.

Сейчас супруги во Львове – в Национальном реабилитационном центре Несломленные. Приехали сюда, когда услышали, что здесь запустили бионическое протезирование и уже поставили первую руку десантнику.

Сейчас Сергея готовит к протезированию команда специалистов: хирурги, протезисты, специалисты по реабилитации и психотерапевты.

Впереди у парня сложная операция — Сергей, потерявший правую руку, рискует остаться без левой — нервы на ней повреждены, рука теряет силу. Операция может помочь, но шансов — 50 на 50. Следовательно, парню как можно быстрее нужно установить протез.

Стоит он €20-40 тыс. Чтобы приобрести его Сергею и другим нашим защитникам, Центр Несокрушимые вместе с благотворительной платформой Dobro.ua начали сбор средств. Присоединиться может любой. Стоит только зайти на сайт Dobro.ua – проект Протезы для несломленных – и нажать “поддержать”: https://dobro.ua/project/unbroken/

Между тем сам парень не сомневается, что те, кого он защищал, помогут ему. Говорит: когда люди слышат, что он военный, не берут даже денег за кофе.

На вопрос, позади ли трудности, Сергей с Юлей отвечают: Нет. Впереди трудный путь, но мы его пройдем. Все будет хорошо. Мы вместе.

Фото: Первое медобъединение Львова