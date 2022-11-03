Еще в мае смерть казалась 22-летнему Сергею решением всех его проблем. В бою он потерял правую руку, едва действует левой, ногу и легкое сильно повредило во время артобстрела. Но несмотря на это, солдат чувствует себя самым счастливым человеком в мире.

…Сергей с детства мечтал о военной службе и уже в 20 лет подписал контракт с ВСУ и отправился в зону АТО. Именно в этот нелегкий период парень и познакомился через Интернет с Юлией: сначала просто дружили и переписывались, а потом поняли, что жить друг без друга уже не могут.

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Полномасштабное наступление РФ на территорию Украины Сергей встретил на Киевщине. Это был настоящий ад: сначала оборона Бучи и Ирпеня, потом бои за Попасную на Луганщине. Юле оставалось лишь молиться и держать кулаки за любимого. А Сергей мечтал лишь об одном: дожить до годовщины их знакомства и отметить эту дату вместе.

Этот праздник приходился на 29 мая, и Сергей готовил на эту дату приятный сюрприз для любимой: хотел отпроситься со службы и неожиданно приехать. Однако, не так случилось, как мечталось: боец получил новое задание и остался на поле боя. Именно в годовщину знакомства влюбленной пары и произошла трагедия.

— Начался очень массивный обстрел из всего, что у них было. Я даже не могу сказать, что именно прилетело. Увидел только, что правая рука висит на кителе. Левой наложил турникет. Из-за пробитого легкого не мог кричать. Просто лежал и просто смотрел наверх, — вспоминает Сергей.

Страшно даже подумать о том, какие мысли тогда были у парня. Воин признается, что в тот момент считал смерть за благо, ведь понимал, что отныне на всю жизнь станет инвалидом. Но бойца чудом нашли побратимы и успели спасти.

В сознание пришел лишь на следующие сутки в больнице Днепра. Там и принял очень тяжелое для себя решение: он разорвал все контакты с Юлей, чтобы не стать для нее обузой. Однако сослуживцы рассказали девушке о трагедии, и она через всю страну помчалась к любимому.

Приезд Юли перевернул всю жизнь Сергея, ведь о такой преданности подруги он не смел думать даже в самых смелых мечтах. Впервые в жизни боец понял, что такое настоящая любовь, которая сильнее боли и жестокой войны, и снова увидел смысл жизни.

Дальше были тяжелые будни с переездами из больницы в больницу и бесконечными консультациями, операциями. Но пара не сдавалась, ведь теперь всю боль они разделяли на двоих. И именно в этот непростой период Юля снова удивила Сергея: в палате киевской больницы девушка сделала любимому предложение жениться.

Сергей и Юля поженились прямо в больнице и теперь ни на минуту не оставляют друг друга. Молодая пара признается: впереди еще много испытаний – длительная реабилитация, чтобы научиться жить с одной рукой.

Но самая большая мечта Сергея — собрать средства на бионический протез, который сделает его жизнь полноценной.

Сейчас супруги во Львове, где им уже помогают приобрести и установить желанный протез в Центре Незламні. Для этого надо около €40 тыс. А пока волонтеры собирают средства, медики готовят Сергея к протезированию.

Автор сюжета: Евгения Поликарпова