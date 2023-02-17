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Выздоровели 800 тыс. самых тяжелых больных: Китай заявил о победе над Covid-пандемией

17 февраля 2023, 15:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Власти Китая заявили о победе над коронавирусной инфекцией после того, как болезнь победили 800 тыс. самых тяжелых пациентов, а после резкой отмены жесточайших мер политики нулевого Covid-19 в ноябре 2022 года лечение получили 200 млн человек.

О решительной победе над Covid-пандемией говорится в заметках с заседания Постоянного комитета Политбюро правящей Коммунистической партии Китая под председательством лидера партии Си Цзиньпина.

Китай ввел одни из самых строгих в мире мер изоляции, карантина и ограничений на поездки и до сих пор сталкивается с вопросами о происхождении вируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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Официальное информационное агентство Синьхуа цитирует Си, который сказал, что политика борьбы со вспышкой была “вполне правильной”.

Резкая отмена в ноябре и декабре политики “ноль Covid-19” привела к всплеску инфекций, когда количество заболевших переполнило больницы, а морги и крематории не справлялись с огромным потоком умерших.

С тех пор количество случаев заболевания достигло своего пика, и жизнь в основном вернулась в нормальное русло, хотя международные поездки в Китай и из Китая еще далеки от допандемического уровня.

Источник
Синьхуа
Теги
Китай Коронавирус Covid-19 пандемія
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