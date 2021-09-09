9 сентября 2021 года две области Украины не соответствуют показателям зеленой зоны карантина, на этот раз это — Закарпатская и Львовская.

Согласно обновленным данным Минздрава, в них превышено количество госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Так, в Закарпатской области зафиксировали показатель 50,8%. В то же время в последние дни эпидситуация там была стабильная.

Вторая область — Львовская, там обстановка немного улучшилась, но все равно не соответствует норме, показатель — 62,3%. Кстати, Львов в последние дни демонстрирует красные показатели госпитализации.

А вот Луганская область, наоборот, оказалась пока вне риска. Там ситуация улучшилась.

По данным Минздрава, нормальное количество госпитализаций — менее 50%.

Пока все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Ежедневно профильное ведомство обновляет данные и фиксирует улучшение или ухудшение эпидситуации в каждой области.

Эксперты прогнозируют вспышку коронавируса в ближайшее время, тогда цвет регионов может измениться.